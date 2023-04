Etwa ein Jahr lang stand die Radfahrer-Skulptur nicht an der Hasebrücke zwischen Plessestraße und Distelweide in Haselünne. Nun ist sie zurückgekehrt. Foto: Hilde Wilmes up-down up-down Metallkonstrukt wurde saniert Radfahrer-Skulptur an Hasebrücke in Haselünne ist wieder da Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.04.2023, 11:37 Uhr

Die „Radfahrer-Skulptur“ an der Hasebrücke zwischen Plessestraße und Distelweide in Haselünne ist wieder da. Wo war sie ein Jahr lang? Was ist mit dem Metall-Kunstwerk passiert?