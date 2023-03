Auf dieser Fläche in Haselünne-Flechum, die an den Sportplatz grenzt (rechts im Bild), entstehen 23 neue Baugrundstücke. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Was Bauherren zahlen Preis für Grundstücke in Haselünne-Flechum festgelegt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.03.2023, 10:36 Uhr

An der Straße Am Sandhook in Haselünne-Flechum entsteht ein Neubaugebiet. Nun steht fest, was die Häuslebauer für die Grundstücke zahlen müssen.