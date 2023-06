Sechs Monate stand das Ladenlokal gegenüber der Sparkasse und neben Mode Schröder am Markt in Haselünne leer. Bald zieht eine Pizzeria ein. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Leerstand wird beseitigt Pizza und Burger statt Brötchen und Kuchen am Markt in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 19.06.2023, 17:35 Uhr

Das Ladenlokal gegenüber der Sparkasse am Markt in Haselünne, in dem bis Ende 2022 die Familie Mehmann Backwaren verkauft hat, steht bald nicht mehr leer. Der neue Mieter heißt Vincenzo Siciliani und das hat er vor.