Eine Säge hat das Mittelstück der Piusbrücke in zwei Hälften durchtrennt. Etwa 40 Tonnen schwer war das Teil, das mit einem Autokran angehoben wurde und am Ufer der Hase abgelegt wurde. Foto: Hilde Wilmes up-down up-down Schwerstarbeit für Riesenkran Piusbrücke in Haselünne: Jetzt sind die großen Teile am Haken und | 01.03.2023, 13:59 Uhr | Update vor 21 Min. Von Reinhild Wilmes Daniel Gonzalez-Tepper | 01.03.2023, 13:59 Uhr | Update vor 21 Min.

In Haselünne ist am Donnerstag der Abriss der Piusbrücke fortgesetzt worden. Zwei große Teile des Bauwerks hingen dabei am Haken des aufgestellten Autokrans.