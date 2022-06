Philippe Gaubert, ein vielseitig begabter französischer Komponist, der trotz eines reichen Œuvres wenig bekannt wurde, hatte mit „Three Water Colors“ für Flöte, Violoncello und Klavier ein romantisches Werk geschaffen, in dem Beobachtungen der Natur in Klangfarben umgesetzt wurden. Der Pianist Paul Rivinius zauberte auf dem Steinway rauschende Wellen, die mit betörenden Melodien der Flöte (Sabine Kittel) und des Violoncellos (Anke Heyn) gekoppelt wurden. Die Stimmung eines „Herbstabends“ wurde mit ruhig fließenden Kantilenen über einem harmonisch friedvollen Klaviersatz dargestellt.

Das „Pièce Romantique“ vom gleichen Komponisten zeigte ausdrucksvoll dargestellte Melodiebögen über einem zurückhaltend begleitenden Klaviersatz.

Das Trio für Flöte, Violoncello und Klavier vom Tschechen Bohuslav Martinu bestach durch seine kompositorische Originalität, die kraftvoll und zupackend verwirklicht wurde. Neue harmonische Impulse und rhythmische Finessen gehörten zu den beeindruckenden Substanzen des Werkes. Das hübsche, mit filigranen Passagen durchsetzte Adagio wurde zum spannungsreichen Hörgenuss. Der Schlusssatz begann mit einem meditativen Flötensolo, dem sich ein quicklebendig vorgetragenes Allegretto scherzando anschloss.

Klassisch angelegt

Nach der Pause gab es das bekannte Klaviertrio d-Moll op. 49 von Felix Mendelssohn Bartholdy – in der vom Komponisten autorisierten Instrumentierung für Klavier, Flöte und Violoncello, das formal klassisch angelegt und mit einem ausgiebigen Klavierpart von berauschender Kraft ausgestattet wurde. Die betörenden Melodien lebten in dieser Fassung nicht so sehr vom Schmelzklang der Soloinstrumente; die unterschiedlichen Klangströme von Flöte und Violoncello offenbarten in ihrer melodischen Klarheit zusammen mit dem Klavier eine nachhaltige Wirkung. Das „Ensemble Bento“ wuchs auch hier zu einer traumhaft sicher agierenden Formation zusammen. Die drei schnellen Sätze erhielten die vom Komponisten geforderte musikantische Vitalität, auf dem Steinway wurde ein pianistisches Feuerwerk gezündet. Das Andante, in dem der Pianist Paul Rivinius den Flügel zum Singen brachte, wurde zum homogenen Ruhepol.

Alles in allem erlebten die Zuhörer ein gediegenes Kammerkonzert auf ganz hohem Niveau.