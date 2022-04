FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Angebot für Familien An Osterhasen bei Haselünne versteckt: Süßigkeiten und Geschenke finden Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.04.2022, 08:12 Uhr

Werner Feltmann und einige Nachbarn im Wohngebiet Am Kampe in Westerloh bei Haselünne haben ein schönes Angebot für Kinder und ihre Eltern geschaffen. Vor allem an sonnigen Tagen werden die bunten Holzarbeiten dort als Fotomotiv genutzt.