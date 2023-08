Am Samstag, 19. August Acht Bands auf vier Bühnen beim Open-Air-Festival in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 09.08.2023, 07:25 Uhr Das Bühnen-Festival in Haselünne lebt von der Nähe der Zuschauer zu den Bands und den heimeligen kleinen Plätzen und Höfen, in denen es stattfindet. Das Bild entstand bei der ersten Auflage 2016. Archivfoto: Gerd Mecklenborg up-down up-down

Jeweils zwei Bands treten am Samstag, 19. August, ab 19.30 Uhr am Berentzen Hof, am Rosche Hof, am Heydt Hof und am Markt in Haselünne auf. Wir verraten, welche Bands beim Bühnen-Festival bei freiem Eintritt zu hören sind.