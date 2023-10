Etwa 500.000 Euro Investition Neuer Stadtkiosk Frilling in Haselünne hat große Pläne an der Neustadtstraße Von Daniel Gonzalez-Tepper | 19.10.2023, 06:54 Uhr Im Erdgeschoss dieses Gebäudes an der Neustadtstraße in Haselünne wird Anfang Dezember ein Kiosk mit Postfiliale und Cafe von Julius Frilling einziehen. Bis Ende September war hier vorübergehend die Volksbank untergebracht. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

Großes vor hat Kiosk-Unternehmer Julius Frilling in Haselünne. Für rund 500.000 Euro saniert er derzeit gemeinsam mit dem Hauseigentümer ein Ladenlokal an der Neustadtstraße. Sein 20. Kiosk wird nämlich auch ein Café sein. So sehen die Pläne im Detail aus.