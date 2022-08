Der neue Kindergarten für die Haselünner Ortsteile Andrup, Lage und Lotten ist Mitte August 2022 in Betrieb gegangen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Stadt investiert 1,9 Millionen Euro Neue Kita in Haselünne-Andrup: Handwerker schaffen Punktlandung Von Daniel Gonzalez-Tepper | 29.08.2022, 12:55 Uhr

Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr in diesem Monat ist die neu gebaute Kita in Haselünne-Andrup/Lage in Betrieb gegangen. Die neue Leiterin Iris Schulte ist sehr zufrieden mit den Bedingungen für die Kinder.