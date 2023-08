Das Deutsche Rote Kreuz hatte Ende vergangenen Jahres zahlreichen pflegebedürftigen Personen mitgeteilt, dass sie ab Januar 2023 nicht mehr in ihren eigenen vier Wänden beziehungsweise in ihrer privaten Wohnanlage gepflegt werden würden. Als Grund nannte das DRK den Fachkräftemangel. Betroffen waren überwiegend Senioren.

Wie viele Menschen vor neun Monaten von der Schließung der DRK-Sozialstation betroffen waren, blieb seinerzeit unklar. Unstrittig ist jedenfalls, dass der Bedarf ambulanter Pflege in Haselünne groß ist und weiter wachsen wird, sagen Franz Stüwe und Nicole Lücke-Möller. Die beiden Altenpfleger und examinierten Pflegemanager haben jetzt den ambulanten Pflegedienst „Meine Lebzeit“ gegründet.

Gesamtes Spektrum der Pflege und unabhängig vom Alter wird angeboten

Für den Betrieb haben der 56- und die 44-Jährige ein Ladenlokal an der Steintorstraße 1, Ecke Kirchstraße/Hopfenmarkt angemietet. Früher befand sich darin der Imbiss „Istanbul“, der schon vor einiger Zeit an die Steintorstraße 2 gezogen ist.

Sieben Mitarbeiter beschäftigen Franz Stüwe und Nicole Lücke-Möller, weitere Einstellungen seien geplant, sagen die Gründer. „Meine Lebzeit“ bietet das gesamte Spektrum der Pflege an, in den eigenen vier Wänden oder in Wohngemeinschaften und unabhängig vom Alter. Auch hauswirtschaftliche Leistungen und Beratung bei der Beantragung von Pflegestufen gehören dazu.

Sieben Mitarbeiter sind beim Pflegedienst „Meine Lebzeit" beschäftigt, das Bild zeigt fünf von ihnen und Mitinhaberin Nicole Lücke-Möller (rechts). Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Das Büro an der Steintorstraße ist ab Donnerstag geöffnet. Erreichbar ist der Pflegedienst „Meine Lebzeit“ telefonisch unter 0152/28663528 oder per E-Mail an pflegedienst@meine-lebzeit.de.