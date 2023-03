Blick auf den alten Netto-Markt in Haselünne. Die Straße im Vordergrund wird in Asphaltbauweise ausgebaut, um eine Verbindung zu schaffen für Busse zwischen Meerstraße und Busbahnhof. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Verbindung zur Meerstraße Neue Straße für Busse soll Staus an Kreuzung in Haselünne reduzieren Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.03.2023, 18:11 Uhr

In Haselünne kommt es an der Kreuzung Bödikerstraße / Nordstraße / Hülsener Weg oft zu Staus. Schuld daran sind auch die Busse, die den Busbahnhof an der Oberschule ansteuern. Nun will die Stadt eine neue Straße bauen, um Abhilfe zu schaffen. So sehen die Planungen im Detail aus.