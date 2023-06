Das geplante Neubaugebiet in Haselünne liegt zwischen der Straße Am Wall, der Hammer Straße (links im Bild) und der Hase. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Erschließung noch in diesem Jahr? Neubaugebiet Am Wall in Haselünne soll 107 Grundstücke umfassen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 27.06.2023, 11:29 Uhr

In Haselünne soll ein großes Neubaugebiet mit 107 städtischen und privaten Baugrundstücken entstehen. Nun stehen weitere Details zu dem Wohnbauprojekt, das eines der größten in den vergangenen Jahren in Haselünne ist, fest.