Der Bambinilauf ab 16.30 Uhr verspricht wieder ein Höhepunkt zu werden des Altstadtlaufs in Haselünne. FOTO: Haselünner SV Start und Ziel am Bödikerplaz Nach zwei Jahren Corona-Pause: Endlich wieder Altstadtlauf in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 04.05.2022, 14:12 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie musste der Altstadtlauf in Haselünne zwei Jahre lang pausieren. Am 6. Mai gehen die Hobbyläufer wieder auf den Rundkurs in der Korn- und Hansestadt. Einige Straßen werden dafür gesperrt.