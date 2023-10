Die Redaktion fragte bei der Pressestelle von McDonald‘s Deutschland in München nach dem Pressetermin mit Bürgermeister Werner Schräer und Grundstücksinhaber Ralf Schulte nach, was es mit den Plänen auf sich hat. Die Redaktion wollte unter anderem wissen, was genau auf dem Grundstück an der Lähdener Straße geplant sei, wie der genaue Zeitplan aussieht und wie viele Arbeitsplätze entstehen werden.

McDonald‘s hält sich mit Aussagen zum Standort Haselünne sehr vage

Mit seiner Antwort blieb der Konzern jedoch vage: „Wir sind sehr an dem Standort interessiert und würden uns freuen, wenn alles klappt, wie wir es derzeit planen.“ Und weiter heißt es in der kurzen Stellungnahme aus München: „Allerdings ist es deutlich zu früh für Details.“

Die Pressstelle von McDonald´s vertröstet die Redaktion in ihrem Schreiben auf Anfang 2024. Abschließend heißt es: „Sie können dann gerne auf uns zuzukommen – dann wissen wir gegebenenfalls schon etwas mehr.“

Franchisenehmer Eckstein hält sich ebenfalls sehr bedeckt

Auch die Frage nach dem möglichen Franchise-Nehmer blieb unbeantwortet. Da für fast alle anderen Filialen in der Region die Systemgastronomie Christian Eckstein GmbH & Co. KG verantwortlich ist, fragte die Redaktion nach. Auch von dort gab es keine klare Antwort. Ein Firmensprecher sagte lediglich: „In dieser Angelegenheit müssen wird uns erst mit McDonald´s absprechen.“ Eckstein betreibt in der Region inzwischen 39 McDonalds‘s Schnellrestaurants. Erst im Frühjahr 2023 wurde ein weiterer Standort am Autohof in Rhede an der A31 eröffnet.

Christian Eckstein. Foto: McDonald's

Nimmt man dieses Schnellrestaurant als Blaupause, dürften auch in Haselünne im Innenbereich und im Außenbereich jeweils rund 100 Sitzplätze entstehen. Zudem wurden in Rhede 50 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Auf diesem Areal soll das Projekt realisiert werden. Foto: Hermann-Josef Mammes

In Haselünne will laut Bürgermeister Schräer McDonald´s ein 4900 Quadratmeter großes Grundstück an der Lähdener Straße in der Nähe der Abfahrt zur E233 von Unternehmer Ralf Schulte pachten. Neben dem Schnellrestaurant könnten hier die Autofahrer einen McDrive mit vier Bestellstationen ansteuern. Zudem seien 45 Parkplätze, Ladestationen für E-Autos und E-Bikes sowie ein Spielplatz vorgesehen. Ein großer Pylon soll speziell die Reisenden von der E233 anlocken. Ralf Schulte geht davon aus, dass spätestens im Sommer 2024 alles fertig sein wird.