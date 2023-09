Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der CDU-Politiker sagt, dass diese Ansiedlung schon lange ganz oben auf der Wunschliste gerade der jüngeren Haselünner stehe. „Ich bin seit 2004 Bürgermeister in der Stadt.“ Immer wieder seien junge Menschen an ihn herangetreten und hätten gefragt, ob es nicht möglich sei, McDonald´s nach Haselünne zu holen. Trotz aller Bemühungen hätte der Konzern aber immer wieder abgelehnt.

Dabei gibt es mit dem Haselünner Bauunternehmer Ralf Schulte seit langen einen Mitstreiter. „Ich habe es seit 2007 vergeblich versucht.“ Jetzt sei es seiner asp Projektsteuerung aus Lähden endlich geglückt, McDonald‘s von diesem Schritt zu überzeugen.

Werner Schräer (links) und Ralf Schulte stellen die groben Pläne für das Fast-Food-Restaurant vor. Foto: Hermann-Josef Mammes Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bürgermeister Schräer freut sich besonders für die Jugendlichen und jungen Familien der Hasestadt. „Für sie ist ein Besuch in dem Restaurant ein echtes Erlebnis.“ Er weiß von vielen Haselünnern, die dafür eigens zu den Fast Food-Restaurants nach Meppen, Lingen, Fürstenaus oder Papenburg fahren. Ab 2024 gibt es dieses Angebot jedoch an der Lähdener Straße (Ecke Elterner Straße) zwischen Lidl und der Raiffeisen-Niederlassung in der Nähe zur Auffahrt der B402 (E233) direkt vor Ort.

Die Raiffeisen-Niederlassung befindet sich direkt neben dem Grundstück. Foto: Hermann-Josef Mammes Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Der Standort ist stadtnah noch zu Fuß gut erreichbar und andererseits für den Fernverkehr auf der E233 interessant“, sagt Schräer. Haselünne sei damit der einzige Standort entlang der Europastraße 233, der einen McDonald´s in unmittelbarer Nähe zur Schnellstraße besitzt.

Das 4900 Quadratmeter große Grundstück ist im Besitz der Firma Schulte. „Die Restaurant-Kette wird unser Areal pachten“, sagt Ralf Schulte. Neben dem Schnellrestaurant können hier die Autofahrer einen McDrive mit vier Bestellstationen ansteuern. Zudem sind 45 Parkplätze, Ladestationen für E-Autos und E-Bikes sowie ein Spielplatz vorgesehen. Ein großer Pylon soll speziell die Reisenden von der E233 anlocken.

An der Straßenecke Lähdener Straße/Elterner Straße will sich McDonald‘s ansiedeln. Foto: Hermann-Josef Mammes Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bürgermeister Werner Schräer macht auch Angaben zum Zeitplan. „Es soll jetzt alles sehr schnell gehen.“ So wolle McDonald‘s den Bauantrag spätestens im Oktober 2023 einreichen. Baugenehmigungsbehörde sei der Landkreis Emsland. „Die Baugenehmigung kann dann in vier bis sechs Wochen vorliegen.“

Fertigstellung von McDonald‘s im Sommer 2024

Ralf Schulte hofft, dass der Konzern sein Bauunternehmen mit einem Teil der Bauarbeiten beauftragt. „Als Erstes müssen wir die Mulde mit viel Sand auffüllen.“ Danach könnten die umfangreichen Pflaster- und Hochbauarbeiten beginnen. Vieles werde in Modulbauweise erstellt. Bürgermeister Schräer geht davon aus, dass „im Sommer 2024 die Haselünner“ dort ihre ersten Hamburger und Cheeseburger essen können.

Studie bescheinigt Haselünne eine hohe Lebensqualität

Das Stadtoberhaupt setzt darauf, dass mit der Ansiedlung die Lebensqualität in der Hasestadt weiter ansteigt. „Dabei sind wir schon jetzt gut aufgestellt.“ Laut einer Studie des Städte- und Gemeindebundes aus 2022 besitze Haselünne (14.000 Einwohner) in der Kategorie „Kleinstädte“ mit einer Einwohnerzahl von 10.000 bis 20.000 Bürgern die „höchste Lebensqualität in ganz Niedersachsen“.