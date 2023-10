In ihrer Anklageschrift wirft die Anklagebehörde dem 48-jährigen Geschäftsführer des Restaurants vor, in 920 Fällen technische Aufzeichnungen in gewerbsmäßigem Ausmaß getäuscht zu haben. In 16 Fällen habe er so Steuern hinterzogen, davon 11 Mal in großem Ausmaß.

Der Angeklagte hat das Restaurant in Haselünne von 2017 bis 2021 betrieben. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll er Zahlungen von Gästen aus dem elektronischen Kassensystem storniert haben. In der Folge blieb ein Anteil des Umsatzes dem Finanzamt verborgen.

Mehrjährige Haftstrafe möglich

Die Anklage geht davon aus, dass der Mann sich durch die steuerbefreiten Zahlen eine „nicht nur vorübergehende Einnahmequelle verschaffen“ wollte. Diese Feststellung definiert im Strafgesetzbuch, dass ein gewerbsmäßiges Handeln vorliegt.

Lesen Sie auch Im Einsatz gegen illegale Beschäftigung Zollrazzia in Gastronomie in Osnabrück: Betrugsverdacht erhärtet sich im Mülleimer

Der Mann soll durch den Kassenbetrug Einnahmen in Höhe von 1,7 Millionen Euro erhalten haben. Dabei, so die weiteren Vorwürfe, soll er 450.000 Euro an Steuern hinterzogen haben. Zugleich soll die von ihm geführte Betreibergesellschaft des Restaurants 620.000 zu wenig an Steuern gezahlt haben.

Allein für den Vorwurf der Steuerhinterziehung in großem Ausmaß sieht das Gesetz einen Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. Dem Mann droht insofern eine mehrjährige Haftstrafe.

Mehrere ähnlich gelagerter Fälle

In den vergangenen Jahren befasste sich das Landgericht mehrmals mit ähnlich gelagerten Fällen. Zuletzt im Juli 2023 hatte es wegen Steuerhinterziehung die vormaligen Besitzer eines Asia-Restaurants in Schüttorf zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Im Juni 2022 waren die Betreiber eines Osnabrücker Asia-Restaurants wegen Steuerhinterziehung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Auch Betreiber von Asia-Restaurants in Papenburg und Meppen standen in den vergangenen Jahren vor Gericht.

In einem Verfahren im Jahr 2021 verurteilte das Landgericht zwei Programmierer zu mehrjährigen Haftstrafen. Sie hatten Kassensysteme vermarktet, die eine nachträgliche Manipulation der Umsätze ermöglichten und die in einer Reihe von Asia-Restaurants zum Einsatz kamen. Zuletzt hatten Fahnder des Hauptzollamtes Osnabrück im Juni in einem Osnabrücker Asia-Restaurant Hinweise auf einen massiven Kassenbetrug festgestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Hauptverhandlung gegen den Restaurantbetreiber aus Haselünne ist offiziell bereits am Donnerstag eröffnet worden. Wegen einer Erkrankung des Verteidigers wurden die Verlesung der Anklage sowie die Beweisaufnahme auf den 30. Oktober, 9 Uhr, vertagt. Für den Fall sind sechs Verhandlungstage anberaumt, das Urteil dürfte Anfang Dezember fallen.