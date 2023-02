Freuen sich auf den Bezug der neuen Geschäftsstelle am alten Wasserturm: Alfred von Gescher (links), Ortsbeauftragter der Malteser in Haselünne, und Geschäftsführerin Rita Hagenhoff. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Neues Büro am Wasserturm Malteser wollen in Haselünne präsenter sein Von Daniel Gonzalez-Tepper | 01.02.2023, 17:13 Uhr

Der Malteser Hilfsdienst will in Haselünne mit seinen Angeboten besser ansprechbar sein für die Bürger. Deshalb haben die Malteser jetzt am Wasserturm in der Stadtmitte eine neue Geschäftsstelle bezogen. Was sie bietet, erklären die Geschäftsführerin Rita Hagenhoff und der Ortsbeauftragten Alfred von Gescher.