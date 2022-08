Als erster auf die Bühne am Sportplatz in Haselünne-Lehrte durfte „Partymann Atze“ (Nico Atzert). FOTO: GW Lehrte / Tobias Kemper up-down up-down Zelt restlos ausverkauft Mallorca-Party in Haselünne-Lehrte hat begonnen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 20.08.2022, 11:40 Uhr

In Haselünne-Lehrte steigt am heutigen Samstag eine große Mallorca-Party, zu der unter anderem Ikke Hüftgold erwartet wird. Die Party ist bereits in vollem Gange. Wir zeigen die ersten Bilder.