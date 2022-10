Viel draußen sein, Wind und Wetter erleben und segeln, wohin er will: Dafür lebt Lutz Kohne aus Haselünne das ganze Jahr über auf einem Segelboot. Foto: Lutz Kohne up-down up-down Logo NEO Wohnen auf 15 Quadratmetern Lutz Kohne aus Haselünne lebt auf einem Segelboot in Frankreich Von Jana Probst | 21.10.2022, 05:45 Uhr

Lutz Kohne lebt seinen Traum: Der 26-jährige gebürtige Haselünner wohnt dauerhaft auf seinem eigenen Segelboot im Hafen einer französischen Kleinstadt am Atlantik. Er kann die Segel setzen und mit seinem gesamten Besitz fahren, wohin er will - nimmt dafür aber auch Unannehmlichkeiten in Kauf.