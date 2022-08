Unter anderem eine professionelle Beregnungsanlage haben Unbekannte in Haselünne-Lehrte beschädigt. Wer hat etwas beobachtet? (Symbolfoto) FOTO: imago / Martin Wagner up-down up-down Mehrere Vorfälle auf Bauernhof Landwirt aus Haselünne-Lehrte von Sabotage betroffen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 16.08.2022, 10:12 Uhr

Zu mehreren Sachbeschädigungen ist es in den vergangenen Tagen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Lehrter Feld in Haselünne. Die Polizei sucht Zeugen.