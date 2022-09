Der gebürtige Haselünner Nicolas Breer tritt bei der Landtagswahl für die Grünen im Wahlkreis 81 (Meppen) an. Auf Listenplatz 28 hat er gute Chancen, auch tatsächlich in den Landtag einzuziehen. Foto: Jana Probst up-down up-down Landtagswahl 2022 Grünen-Kandidat Nicolas Breer aus Haselünne tritt für Kinder an Von Jana Probst | 07.09.2022, 07:49 Uhr

Nicolas Breer stellt sich am 9. Oktober für die Grünen zur Wahl. Der 30-Jährige aus Haselünne will sich im niedersächsischen Landtag für Kinder und Jugendliche einsetzen. Unter welchen Belastungen sie stehen, erlebt er schon jetzt in seinem Berufsalltag.