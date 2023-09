Inge Bösken Kanold weltweit bekannt Wieso die Kunstwerke einer Haselünnerin etwas ganz Besonderes sind Von Daniel Gonzalez-Tepper | 03.09.2023, 08:42 Uhr Fast ausschließlich mit der Farbe Purpur, das sie selbst aus Meeresschnecken gewinnt, arbeitet die Künstlerin Inge Bösken Kanold. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

Aus Schnecken, die im Mittelmeer in Frankreich leben, gewinnt die in Haselünne geborene Künstlerin Inge Bösken Kanold die Farben für ihre Werke. Die 84-Jährige gilt als Wiederentdeckerin des echten Purpurs und hat deshalb weltweit einen Namen. Aktuell ist Bösken Kanold, die in der Provence lebt, zu Gast im Emsland und zeigt ihre Werke in ihrer Geburtsstadt.