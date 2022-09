Hier wird heißes Eisen für die Besucher des Korn- und Hansemarktes bearbeitet. Foto: Lars Schröer up-down up-down Veranstalter zieht Fazit Korn- und Hansemarktes in Haselünne: Termin für 2024 steht Von Daniel Gonzalez-Tepper | 12.09.2022, 17:01 Uhr

Auf ein nahezu perfektes Wochenende blickt Uwe Hilm, Vorsitzender des Vereins Korn- und Hansemarkt in Haselünne, zurück. Er spricht sogar vom am besten besuchten Markt in der 40-jährigen Geschichte des Stadtfestes.