Sperrung aufgehoben Konrad-Adenauer-Straße in Haselünne wieder frei Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.08.2023, 13:38 Uhr | Update vor 13 Min. Die Konrad-Adenauer-Straße in Haselünne war seit Freitag wegen einer Versackung in der Fahrbahn gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei. Foto: Hilde Wilmes up-down up-down

An der Konrad-Adenauer-Straße in Haselünne hat es am vergangenen Freitag eine Unterspülung gegeben. Seitdem war die Straße gesperrt. Inzwischen ist der Schaden behoben und die Straße wieder befahrbar.