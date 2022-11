Unter anderem für die Herstellung von Mineralwasser und Limonaden wird Kohlensäure benötigt. Wegen des Putin-Kriegs in der Ukraine ist die Herstellung schwieriger geworden. Symbolfoto: Imago Images / MIS up-down up-down Düngemittelhersteller sind Grund Kohlensäuremangel im Emsland: Lage soll sich bald entspannen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 07.11.2022, 14:11 Uhr

Getränkeabfüller wie Berentzen in Haselünne und Borchert in Lünne haben in den vergangenen Wochen den Mangel an Kohlensäure zu spüren bekommen und mussten die Produktion drosseln. Nun bahnt sich eine Entspannung der Lage an. Die hat vor allem mit der Produktion von Düngemittel zusammen.