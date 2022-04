57 zusätzliche Plätze Kita-Neubau in Haselünne-Andrup voll im Zeitplan Von Daniel Gonzalez-Tepper | 12.04.2022, 07:32 Uhr

Für 1,8 Millionen Euro baut die Stadt Haselünne im Ortsteil Andrup-Lage einen neuen Kindergarten. Der Betrieb soll in wenigen Wochen losgehen. Es ist nicht das einzige Bauprojekt, von dem Familien in der Stadt an der Hase profitieren.