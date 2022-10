Das Fahrgeschäft „Crazy Dancer“, auch als Scheibenwischer bekannt, ist eines von mehreren Attraktionen der Herbstkirmes in Haselünne. Archivfoto: Jürgen Schwietert up-down up-down Freifahrten für Kinder Kirmes mit verkaufsoffenem Sonntag in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.10.2022, 12:04 Uhr

Für drei Tage geht es ab Samstag, 22. Oktober, auf dem Plesseparkplatz in Haselünne wieder rund. Wo normalerweise Autos parken, haben Schausteller und Karussellbetreiber ihre Attraktionen für die Herbstkirmes aufgebaut. Am Sonntag haben die Geschäfte in Haselünne geöffnet.