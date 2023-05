Entdeckt wurde der Haselünner Jung-Uhu in misslicher Lage von der Stadtführerein Ilse Jandt. Foto: Andreas Schüring up-down up-down Tierschützer und Feuerwehr im Einsatz Jung-Uhu vom Dach der Haselünner St.-Vincentius-Kirche gefallen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 30.05.2023, 10:36 Uhr

Von einer „gefährlichen Zeit für die Jung-Uhus in Haselünne“ war vor wenigen Tagen in einem Bericht unserer Redaktion die Rede. Am Pfingstmontag passierte dann das, was wohl passieren musste: Ein Jung-Uhu ist vom Dach der St.-Vincentius-Kirche gefallen. Die Feuerwehr musste anrücken.