Jürgen Dickmännken ist Rektor Der Leiter der neuen Grundschule in Haselünne ist kein Unbekannter Von Daniel Gonzalez-Tepper | 09.08.2023, 17:30 Uhr Der Leiter der neuen Grundschule in Haselünne, Jürgen Dickmännken, im künftigen Lehrerzimmer der Schule. Er startet gemeinsam mit zwei Lehrerinnen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Mit Beginn des neuen Schuljahres geht in Haselünne eine neue Grundschule an den Start. Mit Jürgen Dickmännken übernimmt das Amt des Rektors kein Unbekannter. Er gibt Einblick, was die Grundschüler in nächster Zeit erwartet.