Auto kollidiert mit Lkw Autofahrer stirbt am Dienstagmorgen nach Unfall in Haselünne Von Carsten van Bevern | 22.08.2023, 07:36 Uhr In Haselünne ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen ein Pkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt up-down up-down

Bei einem Unfall in Haselünne ist am Dienstagmorgen in Haselünne ein Autofahrer ums Leben gekommen.