Den Schäferhundeverein gibt es seit 1983. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Marc Großmann hat er derzeit 36 Mitglieder, wovon 20 einen Hund haben. Sie trainieren regelmäßig auf dem Platz am Schwedenweg, der bis zu einer Umbenennung im Jahr 2016 Totenbergweg hieß. Die Zufahrt befindet sich an der Lingener Straße (B213) in Höhe des Zauns der Firma Vivaris (Berentzen-Gruppe).

Der Hundeplatz und auch das dortige Vereinsgebäude befinden sich derzeit in keinem guten Zustand. Unter anderem ist der Maschendrahtzaun zum Teil kaputt und zu niedrig. Der Vorstand sieht „akuten Handlungsbedarf“, wie es in einem Schreiben an die Stadt Haselünne heißt.

Überdachung der Terrasse in Eigenleistung erneuert

In Eigenleistung erneuert wurde die Überdachung der Terrasse am Vereinsheim. Sie erhielt auch neue Fenster und eine Beleuchtung. „Allein diese Aktion hat ein riesengroßes Loch in die Kasse gerissen“, schreibt Marc Großmann an die Stadtverwaltung.

In Eigenleistung hat der Verein die Terrasse und die Überdachung am Vereinsheim erneuert. Nun fehlt das Geld für weitere Maßnahmen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Weil Hunde-Prüfungen, für die Gebühren gezahlt werden, wegen Corona ausfielen oder schlecht besucht wurden, waren die Einnahmen des Vereins zuletzt bescheiden. Außerdem gab es nach Angaben des Vorsitzenden Zusatzkosten, zum Beispiel für Desinfektionsmittel. Eigene Mittel, die noch notwendigen Arbeiten am Platz und dem Gebäude durchzuführen, hat der Verein Großmann zufolge daher nicht.

Hundeplatz soll neu eingezäunt werden

Angeschafft und aufgebaut werden soll nicht nur ein neuer Zaun um das Areal, auch neue Pflastersteine sollen verlegt werden. Ebenso wollen die Hundesportler den Sanitärbereich des Vereinsgebäudes erneuern. Am Platz soll zusätzlich ein Flutlicht installiert werden, damit auch abends trainiert werden kann.

Damit auch abends mit den Schäferhunden trainiert werden kann, soll der Hundeplatz ein Flutlicht erhalten. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Ebenso möchte der Verein ein kleines Gartenhaus anschaffen, in dem Vereinsutensilien untergebracht werden sollen, und eine Schrägsprungwand kaufen. Für diese sechs Maßnahmen rechnet der Verein mit Kosten von etwa 10.400 Euro, die in Form von Angeboten belegt wurden.

Überdies wünschen sich die Hundesportler Unterstützung bei der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen, also Schutzzubehör (Handschuh/Arm, Hose, Schuhe), Geschirr, Verstecke und Zelte sowie eine Flexpole, eine Treibangel für Hunde. Diese Gegenstände sollen etwa 2000 Euro kosten.

Auch das Schild, das für den Schäferhundeverein Hasetal wirbt, hat schon bessere Zeiten gesehen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Ausschuss stimmt einstimmig für Zuschuss von 2080 Euro

Für die Sanierung und Ausstattung der Gebäude und des Grundstücks erhält der Schäferhundeverein einen Zuschuss von 2080 Euro. Das sind 20 Prozent der kalkulierten Kosten von 10.400 Euro. Das haben die Mitglieder des Ausschsuses für Familie und Ehrenamt einstimmig beschlossen.

Keine Unterstützung gibt es für den laufenden Betrieb. Für die hierfür erwarteten 2000 Euro muss der Verein selbst aufkommen oder dafür Sponsoren suchen. Die Stadtverwaltung verweist hier auf die Sportvereine, die auch selbst für Bälle, Trikots oder ähnliches aufkommen müssen.