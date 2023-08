Auch mit 100 Jahren lebt Hildegard Pixa noch immer allein in ihrer eigenen Wohnung in Haselünne. Foto: Philip Jesse up-down up-down Viel Programm am Geburtstag Hildegard Pixa aus Haselünne wird heute 100 Jahre alt Von Philip Jesse | 02.08.2023, 09:29 Uhr

Am heutigen Mittwoch feiert Hildegard Pixa ihren 100. Geburtstag in Haselünne. Sie blickt auf ein schweres, aber auch erfülltes Leben zurück und verrät, was im Leben wirklich zählt.