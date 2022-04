Besonders erwähnte der Präsident in seinem Jahresrückblick das Winterfest, die Besuche der befreundeten Vereine Haselünne Stadtmark, Stadtmark-Siedlung und St. Georg in Meppen.

Vocke dankte allen Schützenbrüdern, die zum Jubiläum, 575 Jahre Schützenwesen in Haselünne, während des Schützenfestes mithalfen. Dies gelte auch für alle Verantwortlichen, die das Schützenwesen in Haselünne unterstützten.

Präsident Vocke bezeichnete die scheidenden Vorstandsmitglieder als „Urgesteine der Haselünner Schützenbruderschaft“. Beide hätten sich in ihrem jahrzehntelangen Wirken für das Schützenwesen große Verdienste erworben.

Mitglieder geehrt

Hermann-Josef Krull bekleidete in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedliche Ämter im Vorstand und Verein. Vor Jahren erhielt er dafür schon den Verdienstorden der SBS.

Friedhelm Gödiker erhielt für seine zehnjährige Tätigkeit als Schriftführer den Verdienstorden am Bande. Beide Geehrten versprachen weiterhin, die Haselünner SBS zu unterstützen.

Einen Überblick über die Aktivitäten der Schießsportgruppe gab Leiter Bernd Esders. Zurzeit nehmen im Bereich Luftgewehr je eine Mannschaft in der Bezirksklasse 1 und der Bezirksklasse 2 an Wettkämpfen teil. Im Bereich Luftpistole sind es drei Teams, von denen zwei in der Bezirksklasse 1 und eine in der Kreisliga starten.

Obwohl beim Ferienpass-Schießen das Interesse sehr groß sei, führe dies aber nicht zu neuen Mitgliedern. Esders ermunterte die Mitglieder, für den Schießsport zu werben. Schießsport biete die Möglichkeit, seine Konzentration zu stärken, erklärte er.

Die Haselünner Schützen der SBS erlangten die Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen. Ferner warb Esders für die Schießabende an jedem ersten Dienstag im Monat.