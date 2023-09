Zeitplan und Kosten stehen Neue Details zur Sanierung der Hasestraße in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 21.09.2023, 18:03 Uhr Die Hasestraße in Haselünne befindet sich in keinem guten Zustand. Bald wird sie saniert. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

Die Hasestraße in der Stadtmitte von Haselünne wird in Kürze saniert. Nun steht fest, wie der Zeitplan aussieht, wie sich die Fahrbahn verändern wird und was die Erneuerung kostet.