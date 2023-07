Johanna Unkenholz ist eine der besten Abiturienten in der Geschichte des Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne. 866 von möglichen 900 Punkten bedeutet ein Schnitt von 0,8. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Johanna Unkenholz erzählt Wie eine Schülerin aus Haselünne einen Abiturschnitt von 0,8 schaffte Von Daniel Gonzalez-Tepper | 04.07.2023, 06:18 Uhr

Johanna Unkenholz gehört zu den besten Abiturienten in der Geschichte des Kreisgymnasium Haselünne. Wie hat sie das geschafft? Wie blickt sie auf die Schulzeit zurück, die zum Teil von Corona geprägt war? Was will sie anstellen mit dem „Super-Abi“?