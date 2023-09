Wer um den Haselünner See spazieren oder joggen will, muss das tun, solange es noch hell ist, oder sich eine Taschenlampe mitnehmen. Beleuchtet wird nur ein Teil des Rundweges am nördlichen Ufer, unter anderem beim Haus am See. Das möchte die FDP-Stadtratsfraktion ändern: Schon im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder einen Antrag gestellt, den Weg um den See mit Laternen auszustatten. Damals wurde der Antrag allerdings mehrheitlich abgelehnt.

Nun hat die Fraktion einen weiteren Versuch gestartet: Wegelaternen sollten in einem Abstand von 50 bis 100 Metern um den See herum platziert werden, wobei die Lichtverschmutzung gering zu halten sei, heißt es in einem neuen Antrag.

26 Wegelaternen wären um den Haselünner See herum nötig

Bei den Beratungen in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag schickte Stadtrat Martin Pohlmann voraus, dass dafür 26 Laternen notwendig seien, für die 2022 ein Kostenumfang von 55.000 Euro ermittelt wurde. Am südlichen Ufer des Sees liege zwar bereits ein Straßenbeleuchtungskabel, bei dem allerdings nicht klar sei, ob es noch funktionstüchtig ist. Wäre dies nicht der Fall, würden noch einmal 12.000 Euro für ein neues Kabel dazukommen.

Schon bezüglich des ersten Antrages habe die Stadtverwaltung außerdem um eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde gebeten, erklärte Pohlmann. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) befürchte demnach negative Auswirkungen auf die Insekten im angrenzenden Naturschutzgebiet Haselünner Kuhweide, wenn auch am südlichen Ufer des Sees Laternen aufgestellt werden.

Hendrik Terhardt von der FDP betonte, dass seine Fraktion an einer „vernünftigen und verträglichen Lösung“ interessiert sei: Die Beleuchtung sollte daher etwa bis 23 Uhr begrenzt und die Laternen mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgestattet sein. Für den Haselünner See als Highlight der Stadt seien Kosten von bis zu 100.000 Euro für die Laternen vertretbar, erklärte der Ratsherr - denn dafür hätten Berufstätige auch in den Abendstunden die Möglichkeit, dort ihre Freizeit zu verbringen. Der Wunsch nach Beleuchtung sei aus der Bevölkerung mehrfach an seine Fraktion herangetragen worden.

„Höhere Lebensqualität“, aber zu hohe Kosten

Irmgard Backsmann von der CDU zweifelte nicht an, dass eine Beleuchtung um den See zu „höherer Lebensqualität“ der Bürger führen werden, allerdings seien die Kosten zu hoch. Zudem gebe es andere Straßen und Wege, bei denen eine Beleuchtung entgegen dem Wunsch der Anwohner abgelehnt wurde.

Ihre Fraktionskollegin Charlotte Erpenbeck sprach sich dafür aus, den Erhalt des Naturschutzgebietes höher zu gewichten. Auch für Daniel Lösker (SPD) sprachen mehr Argumente gegen das Vorhaben. Bei der anschließenden Abstimmung wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Bei einer Enthaltung stimmten lediglich die Mitglieder der FDP dafür. Man werde nun davon absehen, das Vorhaben weiter zu verfolgen, kündigte Fraktionsmitglied Stefan Wehrs an. Er machte aber auch deutlich: „Wenn solche Wünsche an uns herangetragen werden, dann müssen sie auch auf den Tisch kommen.“