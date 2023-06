Egal ob Camper, Racer oder Offroad-Stil. Bei den Tunern von 3T Emsland ist jeder gern gesehen. Im September laden sie zum ersten deutschlandweiten Treffen nach Haselünne ein. Foto: Philip Jesse, 3T Emsland up-down up-down Tuning, Camping, Offroad Transporter-Tuner von 3T Emsland planen großes Treffen in Haselünne Von Philip Jesse | 15.06.2023, 17:50 Uhr

Statt an tiefergelegte Rennboliden von BMW und Co. schrauben die Tuner der Transporter Tuning Truppe Emsland an Transportern und Kastenwagen herum. Im September lädt die Gruppe erstmals zum „Drive-in Camp“ ein. Ihr Ziel: Anders sein und den schlechten Ruf der Tuning-Szene aufpolieren.