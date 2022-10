„Haselünne tanzt“ - unter diesem Motto soll eine neue Party-Reihe in Haselünne ins Leben gerufen werden. Symbolfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down Mit Bravo-Hits-DJ „Haselünne tanzt“: Party-Reihe mit Wow-Effekt in der Stadthalle Von Harry de Winter | 21.10.2022, 09:13 Uhr

„Haselünne tanzt“ - unter diesem Motto soll eine neue Party-Reihe in Haselünne ins Leben gerufen werden. Die Feier soll am 29. Oktober in der Stadthalle stattfinden.