Hinter der Veranstaltungsreihe, die es seit dem vergangenen Jahr in der Haselünner Stadthalle gibt, steckt der Gastronom Daniel Otten. Er betreibt in Haselünne das Bistro C‘est la Vie und in Meppen das Mikes Pub. Unterstützt wird er von Tobias Rottau, der in Meppen eine Veranstaltungsagentur betreibt und zum Beispiel über umfangreiche Ton-, Licht- und Bühnentechnik verfügt.

Insgesamt fünf „Haselünne tanzt“-Veranstaltungen gab es in der Stadthalle Haselünne. Bei allen Partys bisher gaben Discjockeys die musikalische Richtung vor. Nun wagen sich Otten und Rottau erstmals an die Live-Musik.

Nach der Band Hörbar folgt eine After-Show-Party

Gebucht haben die Veranstalter für Samstag, 9. September, vier Bands und eine Musikkapelle. „Nach dem Vorbild von Wacken, wo die Feuerwehrkapelle das Festival eröffnet, wird der Musikverein Haselünne-West ab 19.30 Uhr den Abend eröffnen“, berichtet Daniel Otten.

Auch der Meppener Sänger Jonas Egbers wird in Haselünne auf der Bühne stehen.

Es folgt die Band Exceed. Im Anschluss wird der Meppener Singer-Songwriter Jonas Egbers mit einer Band zu hören sein, bevor die Bands Riot at the Moonshine-Bar das Publikum unterhalten wird. Zum Abschluss folgt Hörbar. Ab etwa 0 Uhr gibt es eine After-Show-Party, bei der wieder ein DJ auflegen wird.

Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets zum Preis von 15 Euro gibt es online auf el-event-service.de/haseluenne-tanzt. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Wer nur zur After-Show-Party kommen möchte, muss 10 Euro zahlen.