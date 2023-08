Von Autofahrer übersehen Radfahrerin bei Unfall in Haselünne schwer verletzt Von Jana Probst | 05.08.2023, 09:14 Uhr Bei einem Unfall in Haselünne ist am Freitag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Foto: dpa up-down up-down

Am Freitag ist es am Campingplatz in Haselünne zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.