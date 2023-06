Auf der Fläche rechts im Bild wird die neue Grundschule in Haselünne gebaut. Im Obergeschoss des Gebäudes links, das bisher von der Don-Bosco-Schule genutzt wurde. wird die neue Grundschule im August beginnen. Der Altbau wird nach Bezug des Neubaus abgerissen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Zwei Großprojekte stehen an Haselünne: Politik entscheidet über Grundschule und Feuerwehrhaus Von Daniel Gonzalez-Tepper | 13.06.2023, 17:10 Uhr

In zwei Großprojekte in Haselünne kommt Bewegung. Die Pläne für den Neubau der Grundschule sind fertig. Außerdem steht die Grundsatzentscheidung an, ob das Feuerwehrhaus saniert oder neu gebaut wird. Nun stehen dazu wichtige Beschlüsse an.