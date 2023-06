Statt von Bussen wird diese Haltestelle in der Nähe der Schleper-Kurve in Haselünne derzeit nur von der Firma Bunte genutzt. Sie saniert die B402. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Kein Bus nach Meppen Haselünne: Kritik an geänderter Buslinie wegen B402-Sperrung Von Daniel Gonzalez-Tepper | 08.06.2023, 06:30 Uhr

Wegen der Sanierung der B402 in Haselünne ist die Buslinie 933 geändert worden. Deswegen kommen Kinder in den westlichen Ortsteilen von Haselünne nicht mehr so einfach zu den weiterführenden Schulen in Meppen. Der Landkreis Emsland erklärt die Hintergründe.