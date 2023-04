Mit Sandsäcken, sogenannten Big-Packs, musste in Haselünne der Deich an der Baustelle der Piusbrücke wieder geschlossen werden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Baustopp für Südseite Hoher Pegel in Hase erschwert Neubau der Piusbrücke in Haselünne Von Daniel Gonzalez-Tepper | 04.04.2023, 13:38 Uhr

Der hohe Wasserstand in der Hase erschwert den Neubau der Piusbrücke in Haselünne. Es ist Wasser in die Baugrube für das Fundament auf der Südseite eingedrungen, die Arbeiten mussten gestoppt werden. Was das für den Zeitplan bedeutet.