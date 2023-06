Christopher „Gnomi“ Jansen, Inhaber der Ziegentränke in Haselünne. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Gleich drei Personen eingestellt Haselünne: „Gnomi“ findet neue Köche - ohne Reise nach Mexiko Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.06.2023, 11:30 Uhr

Der Gastronom Christopher „Gnomi“ Jansen, Inhaber der „Ziegentränke“ am Markt in Haselünne, wollte in diesen Tagen eigentlich in Mexiko sein, um Köche zu suchen. Er hat die Reise kurzfristig abgesagt, genauso wie mehrere Kollegen. Dennoch hat sich seine Personallage deutlich entspannt.