Speziell für Senioren geplant Haselünne-Eltern: Leben im Bungalow statt im Mehrparteienhaus Von Daniel Gonzalez-Tepper | 28.09.2023, 07:34 Uhr Zehn Bungalows baut Franz Heggemann derzeit am Weidenweg in Haselünne-Eltern. Die Flächen gehören dem Projektplaner schon seit vielen Jahren. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Viele ältere Menschen leben lieber in einem Einfamilienhaus statt in einem Mehrparteien-Gebäude mit oft beengten Platzverhältnissen. Projektplaner Franz Heggemann lässt in Haselünne-Eltern derzeit zehn Bungalows errichten, die auf genau diesen Bedarf abzielen. Er hat auch Ideen, wie das Bauen bezahlbar bleiben kann.