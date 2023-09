An der Andruper Straße Haselünne: Caritas plant Neubau für ambulante Pflege-Mitarbeiter Von Daniel Gonzalez-Tepper | 24.09.2023, 11:07 Uhr Der Sitz des Caritas-Pflegedienst St. Ursula Haselünne befindet sich derzeit an der Hasestraße, Ecke Krummer Dreh. Hier ist der Platz aber begrenzt. Deshalb ist ein Neubau geplant. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

Der Caritas-Pflegedienst St. Ursula betreut in der Stadt Haselünne und der Samtgemeinde Herzlake mit etwa 80 Mitarbeitern mehr als 400 Menschen. Die Sozialstation an der Hasestraße ist für den wachsenden Bedarf zu klein geworden. Deshalb soll an der Andruper Straße ein Neubau entstehen. So sehen die Pläne aus.