Nach einem Blitzeinschlag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Baum hat es mitten im Waldgebiet Haverbecker Esch, im Ortsteil Bückelte rund um den Stamm herum gebrannt. Das Feuer hatte sich glücklicherweise nur langsam ausgebreitet. Der Eigentümer des Waldstückes hatte die Brandstelle zufällig am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr entdeckt.

Mit dem Waldbrandeinsatzfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug mit 2000 Liter Wasser, konnte die Feuerwehr recht nah an den Brandherd heranfahren und das Feuer, welches sich bereits tief in den Boden hineingefressen hatte, löschen. Die Feuerwehr Haselünne war mit zehn Einsatzkräften vor Ort.