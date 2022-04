Noch steht das Gebäude in der Innenstadt von Haselünne leer, doch schon im Sommer soll hier trainiert werden. FOTO: Wilmes Moderne Trainingsmethoden Haselünne bekommt neues Fitnessstudio in der Innenstadt Von Dominik Bögel | 26.04.2022, 16:41 Uhr

In diesem Sommer soll in Haselünne ein neues Fitnessstudio aufmachen. Die Betreiber haben sich dabei ganz bewusst für die Stadt an der Hase entschieden und möchten sich vor allem mit modernen Trainingsmethoden ein Standbein aufbauen.