Dritte Kommune im Emsland Haselünne bekommt einen Kunstautomaten am Rathaus Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.09.2023, 11:22 Uhr Ein solcher Kunstautomat, aus dem man kleine Malereien, Zeichnungen oder Objekte aus Holz oder Stein erwerben kann, wird bald am Rathaus in Haselünne aufgehängt. Foto: kunstautomaten.com up-down up-down

Am Rathaus in Haselünne wird bald ein Kunstautomat aufgehängt. Was hat es damit auf sich?