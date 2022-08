Die Haselünnerin Kim-Beate Karhoff liebt es, wenn sie für die Kita-Kinder den Nachtisch zubereiten kann. FOTO: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Qualifizierung für Behinderte 20-Jährige aus Haselünne fährt täglich drei Stunden zum Traumjob Von Hermann-Josef Mammes | 09.08.2022, 12:31 Uhr

Kim-Beate Karhoff aus Haselünne arbeitet als Hilfskraft in der Hauswirtschaft in der Kindertagesstätte Kinderland in Haren. Selbst superlange Anfahrten mit dem Bus schrecken die junge Frau von ihrem Traumjob nicht ab.